انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.. 4 مواقع حكومية تتيحها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بات الكثير من المصريين يبحثون عن البديل لتجديد رخصة السيارة أو رخصة القيادة الخاصة أو استعلام عن مخالفات المرور ودفع المبالغ التي عليهم دون الحاجة إلى الوصول مباني المرور الموجودة في الأماكن المخصصة لها على مستوى الجمهورية.

كما يمكن للمواطن الحصول على الخدمات المرورية الإلكترونية سواء أكانت متعلقه بدفع غرامات أو تجديد رخصة وغيرها من بعض الخدامات والمعاملات الأخرى الخاصة بالمرور والمركبات من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية.

ويرصد لكم موقع مصر فايف أربع مواقع تتيح تلك الخدمات الإلكترونية على النحو الآتي:

استعلام عن مخالفات المرور

1- منصة مصر الرقمية

أطلقت الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية لكي تكون هناك إتاحة للمواطنين في العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل أساسي في إطار خطة الدولة المصرية للتحويل الرقمي ورقمنة الخدمات التي ستتقدم للمواطنين.

كما تقدم المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات الرئيسية تأتي على تجديد رخصة القيادة سواء أكانت هذه الرخصة للأشخاص أو السيارات، من خلال مركباتي والذي يتيح للمواطنين عدة خدمات تتعلق برخص المركبات منها (تجديد رخصة مركبة، التظلم على مخالفة رخصة مركبة، إصدار بدل تالف رخصة مركبة، سداد المخالفات، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، سداد مخالفة مركبة لمالك آخر).

ومن خلال تبويب (رخصي) يمكن أيضا للمواطن الحصول خدمات مخصصه للتعامل بالسيارات ومنها ما يلي: (استعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر).

كما يمكنك الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال: الضغط هنا

2- موقع وزارة الداخلية

ويتيح موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة للمواطنين، ومن أهمها الأمور المتعلقة بالمرور ورخص المركبات، كما يمكن الحصول على الخدمات المتعلقة بالمرور ورخص القيادة سواء الأفراد أو السيارات من خلال الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

3- الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر

ويمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

4- موقع النيابة العامة

يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة استعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

ويمكن الدخول على الموقع مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا