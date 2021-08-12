تنسيقية الأحزاب: الشباب المصرى يعيش أزهى عصور التمكين فى ظل قيادة مؤمنة بهم

جدة - نرمين السيد - ووجهت التنسيقية فى بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للشباب الذى يصادف 12 أغسطس من كل عام، وهو اليوم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة.
وأوضحت أن اليوم العالمى للشباب يأتى هذا العام فى وقت تُولى القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار فى الشباب وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التى تمكنهم من العبور إلى المستقبل.
وأشارت إلى أنه وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصرى بالفئة العمرية (18 ـ 29) سنة بلغ 20.6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.
ودعت تنسيقية الأحزاب شباب مصر، للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة فى الأنشطة التطوعية التى تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، والمساهمة فى مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
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