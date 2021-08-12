- 1/2
- 2/2
وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على أن رئيس الحى مسؤول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسى للمنظومة الجديدة.
وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب من ضبط السيارة رقم "697 ن ر د" وهى تلقى المخلفات خارج المقالب العمومية وتم مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم ضبط لودر فى أثناء قيامه بأعمال هدم بدون ترخيص وتم التحفظ عليه بالحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: إرضاء المواطن الهدف الرئيسى لمنظومة النظافة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.