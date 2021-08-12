محافظ القاهرة: إرضاء المواطن الهدف الرئيسى لمنظومة النظافة الجديدة

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة التعامل بحسم مع السيارات التى تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم خارج المقالب المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور.





وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على أن رئيس الحى مسؤول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسى للمنظومة الجديدة.

وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب من ضبط السيارة رقم "697 ن ر د" وهى تلقى المخلفات خارج المقالب العمومية وتم مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم ضبط لودر فى أثناء قيامه بأعمال هدم بدون ترخيص وتم التحفظ عليه بالحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.