الزراعة: مصر خالية تماما من مرض حمى الوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول انتشار مرض حمى الوادى المتصدع بين الماشية فى بعض محافظات الجمهورية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادى المتصدع بين الماشية فى أى من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن مصر خالية تماما من مرض حمى الوادى المتصدع، وأن الوضع الصحى للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما، مُشددةً على توفير كل التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أى أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية فى 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، إذ تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجارى.



وفى سياق متصل، تم تحصين 2 مليون و58 ألفا و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "مليون و114 ألفا و164 رأس أبقار - 565 ألفا و530 رأس جاموس - 315 ألفا و755 رأس أغنام - 63 ألفا و483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021"، كما تم تحصين مليون و922 ألفا و406 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم "997 ألفا و367 رأس أبقار - 556 ألفا و566 رأس جاموس - 303 آلاف و300 رأس أغنام - 62 ألفا و881 رأس ماعز - 2292 رأس جمال" حتى 4 أغسطس 2021".

وناشدت "الزراعة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.