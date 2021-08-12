الأنبا إسحق حق يضع حجر أساس مبنى خدمات العائلة المقدسة بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - شهد وضع حجر الأساس عددا من الآباء الكهنة وأعضاء مجلس كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحلاقى وعدد من أراخنة الإيبارشية.
شارك فى وضع حجر الأساس العمدة حنفى سلامه على (عمدة القرية)، والمهندس نجيب بطرس حناوى إلى جانب شعب الكنيسة.
وعقب انتهاء الصلوات وضع نيافته حجر الأساس كما وضع به صندوق يحوى الكتاب المقدس، وصليب، وعملات الدولة الورقية، والصحف المصرية الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم، إلى جانب الوثيقة المدونة باللغتين العربية والإنجليزية التى وقع عليها نيافته والآباء الكهنة الحضور والتى دون بها التاريخ الميلادى والقبطى لليوم، واسم المبنى، واسم حاكم البلاد والأب البطريرك، والأب الأسقف واسم البلد.
وبهذه المناسبة قدم الأنبا إسحق الشكر لمحافظ سوهاج، ومدير أمن سوهاج، ومدير إدارة الأمن الوطنى، ورئيس الوحدة المحلية بطما، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
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