/645070/اليوم-بدء-تلقى-طلبات-الالتحاق-بكلية-الشرطة-لطلاب-ثانوي-عبر-الإنترنت

تبداء أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر، بمجموع 65٪ من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية شروط التقديم لكلية الشرطة

الالتحاق بكلية الشرطة

كان وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في 14 يوليو الماضي، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الأزهرية الثانوية بحد أدنى مجموع 65%، لعامي 2020 و2021، وكذلك من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بحد أدنى تقدير مقبول لعام 2020، فضلًا عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد.

وفتحت كلية الشرطة باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2020 ابتداء من 20 يوليو الجاري حتى اليوم 12 أغسطس الجاري.

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2021، فبدأت اليوم الكلية فتح باب القبول لهم بدءًا من 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

كما سيتم التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية من 21 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل.

درجة الليسانس

أما التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2020، فبدأ من 27 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس المقبل، فضلًا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءًا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

شروط الالتحاق

بالنسبة للحاصلين علىً الثانوية العامة أو ما يُعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة. ولا بد ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وتشمل هذه الشروط ألا يقل طول القامة عن 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل على 22 سنة ميلادية، واستكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية وأن يجتاز بنجاح الملف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.