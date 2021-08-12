/645069/تستاهلي-كل-الفرح-هند-صبري-تهنئ-نيللي-كريم-بعقد-قرانها

حرصت الفنانة المتألقة هند صبري على تهنئة الفنانة نيللي كريم بحفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمدينة الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

دوت الخليج يرصد تهنأة هند صبري لنيللي كريم بحفل زفافها

نشرت هند صبري صورة تجمع العروسين نيللي كريم بهشام عاشور عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “"ألف مبروك حبيبتي،تستاهلي كل الفرح و الحب و كنتي قمر".

حفل زفاف نيللي كريم

انتهت مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم أمس بمدينة الساحل الشمالي، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

هند صبري تحتل المركز الثاني لقائمة أفضل 100 فيلم سينمائي للمرأة

الجدير بالذكر، أنه احتلت الفنانة هند صبري والفنانة الراحلة سعاد حسني المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري تزامنًا مع اليوم الخميس على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

هند صبري تقدم البطولة النسائية أمام أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة

فيما شاركت الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.