/645067/مسحة-طبية-لمحمود-كهربا-خلال-ساعات-لحسم-موقفه-من-المشاركة-أمام-إنبى

يجرى اليوم الخميس محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الاهلى مسحة طبية للوقوف على حالته وتحديد مصيره من المشاركة فى التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة الإسماعيلي في الجولة 29 للمسابقة بعد شعوره بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن