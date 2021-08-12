بسبب فيلم «موسى»..«أحمد نوتردام» لرامز جلال يغادر دور العرض

/645066/بسبب-فيلم-موسىأحمد-نوتردام-لرامز-جلال-يغادر-دور-العرض

شهد فيلم «أحمد نوتردام» الذي يخوض بطولته الفنان رامز جلال، ضعف في الإيرادات وإقبال الجمهور لمشاهدته خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد عرض فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، و«العارف» لأحمد عز فضلا عن دخول فيلم «موسى» أمس للمنافسة لذا لم يتركو مجال لرامز جلال في البقاء بالسينما.

دوت الخليج يرصد رفع فيلم «أحمد نوتردام» من دور العرض

حقق فيلم «أحمد نوتردام» أمس ايرادات له 500 جنيه ليكون هذه أخر مصدر دخل له من دور العرض، ووصلت عدد إيرادات الفيلم الكلية إلى 19،393،265 جنيه خلال 13 أسبوعًا منذ طرحه، منهم 28 ألف جنيه فقط في أخر أسبوع له.

فيلم «أحمد نوتردام» من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

رفع فيلم ديدو من دور العرض بعدما حقق صفر إيرادات

الجدير بالذكر أنه غادر فيلم «ديدو» الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي دور العرض السينمائية داخل مصر، وجاءت الإيرادات الكلية للعمل خلال الـ12 أسبوعًا لحوالي 14 مليون جنيه، بينما حقق رقمًا هذيلا في آخر أسبوع حيث لمم يتجاوز 4 آلاف جنيه.

تدور أحداث فيلم «ديدو» حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو، وكان قد تذيل فيلم «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف 992 جنيه أمس السبت.