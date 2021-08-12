/645065/سحب-3203-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

نجحت الجهات المعنية، في سحب 3203 رخصة قيادة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب 3203 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الإدارة العامة للمرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالمواطنين مالكى السيارات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

عقوبة المخالف

أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالى، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وسيتم توقيع عقوبة على المخالف بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تركيب الملصق الإلكتروني فى مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة يتلف عند محاولة نزعه ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي.