ساديو ماني: لدينا أفضل المعجبين في العالم والجميع مستعد بدنياً

/645064/ساديو-ماني-لدينا-أفضل-المعجبين-في-العالم-والجميع-مستعد-بدنيا

تحدث السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن استعداداته للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المعسكر التحضيري الذى أُقيم بالنمسا وفرنسا قبل انطلاق المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ماني، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أعتقد أنه في الصيف الماضي، حصل الجميع على قسط كاف من الراحة، خاص نفسي، لقد قلت إنها كانت أول استراحة طويلة لي منذ أن جئت إلى ليفربول، بفضل الاستراحة الطويلة الجيدة، سارت فترة ما قبل الموسم بشكل جيد، وأعتقد أن الجميع مستعد بدنياً".

وتابع ساديو: "سارت فترة ما قبل الموسم بشكل جيد وأعتقد أن الجميع جاهز بدنياً، ونحن نتطلع فقط إلى الموسم، في جلسات الجري أشعر أنني بحالة جيدة جداً، جسدياً، وبالتأكيد عقلياً كل شيء هنا، أنا سعيد حقاً بذلك، ولا يمكنني الانتظار حتى الموسم".

وأستكمل: "كرة القدم دون جماهير، أعتقد أنها ليست كرة القدم، لدينا أفضل المعجبين في العالم، أنا أحب جمهور الريدز، إنه يعطيني دافعاً إضافياً ولا أطيق الانتظار".

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.

كما فاز ليفربول في الودية الثالثة على ماينز الألماني بهدف دون مقابل، في حين خسر الودية الرابعة أمام هيرتا برلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

نتيجة مبارة ليفربول وبلباو

تقدم ليفربول في نتيجة اللقاء، عن طريق ديجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال خطأ مدافع بلباو في استخراج الكرة من الخط الخلفي، وضغط من لاعبي الريدز، ليتفوقوا على الدفاع ويقطعو الكرة وتصل لجوتا ويسددها بقوة من تحت الحارس في الزاوية اليمني من الجانب الأيسر.

رد الفريق الضيف على هدف البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق أليكس بيرينجر، ليضرب بهدف التعادل أمام أعين مشجعي الريدز وعلى ملعبة الأنفيلد.

تشكيل ليفربول امام بلباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.