كاميرات المراقبة تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في كرداسة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات وملقاة وسط الشارع بمدينة كرداسة شمال الجيزة واتضح انه مجهول الهوية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على شاب بمدينة الكرداسة

تفاصيل الجريمة

تلقت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية، بلاغا بالعثور على جثة في الطريق بكرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وكشفت رجال المباحث من المعاينة الأولى، ان الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بعدة طعنات في انحاء متفرقة بالجسد، ومن خلال الفحص عدم وجود اية اوراق شخصية معه.

الادارة العامة لمباحث الجيزة

كما شكل مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة ،اللواء مدحت فارس،فريق بحث لكشف هوية المجني عليه وهوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

فحص كاميرات المراقبة

وتولى فريق البحث برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر فحص كاميرات المراقبة الموجودة في مكان العثور على الجثة لمعرفة الجاني.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق أخر، اليوم، تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال أتضح العثور علي جثة «سارة. ص. م»، 22 عامًا ربة منزل، وسط بحر من الدماء وبالفحص أتضح إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط الجناة».

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن شقيق القتيلة وخالها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب شكهما فى سلوكها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.