/645059/تعرف-على-تفاصيل-فشل-صفقة-الزمالك-مع-مهاجم-الترجي-التونسي

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

شن المهاجم كريم العريبي، لاعب نيم الفرنسي، هجوما حادا على نادي الترجي التونسي والإدارة بسبب فشل انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بداع سقوطه في الكشف الطبي الذي خضع له خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة footballtunisien التونسية أن نادى الزمالك اشترط خضوع اللاعب للكشف الطبى واجتيازه قبل الدخول فى التفاوض معه فى أى تفاصيل تخص العقد مع كريم العريبى.

كريم العريبي من مواليد 24 يونيو 1994 تعاقد معه النجم الساحلي من نادي دفاع تاجنانت الجزائري قبل أن يفرط فيه إلى نادي نيم، إلا أن هذا المهاجم لم ينجح مع فريقه بالقدر المأمول إذ سجل حضوره في 13 مباراة لم يوفق خلالها في تسجيل أي هدف.

موعد مباراة الزمالك أمام الدراويش

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

اعتمدت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لائحة تحفيزية جديدة من أجل فوز لاعبى الفريق الكروى الأول بدرع بطولة الدورى الممتاز، والتى يفصله عنها ٥ مباريات فقط بعد الفوز على الاتحاد السكندرى أمس الأول. وتتضمن اللائحة المالية الخاصة بالمباريات الخمس المتبقية بالدورى مكافآت مالية مضاعفة من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز من أجل التتويج بالدرع الغائبة عن القلعة البيضاء منذ ٢٠١٤.

ورصدت اللجنة مكافأة مجزية هى ٢٠٠ ألف جنيه لكل لاعب فى حالة التتويج بالدورى فى حالة فوزهم بالمباريات الخمس المتبقية وتعثر المنافس ولو بالتعادل فى أحلى مبارياته أيضا بعد تساوى القطبين فى عدد النقاط والمباريات المتبقية.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح بين مسؤولى النادى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، أمس الأول، 1/2 بالدورى العام، وأكد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أن مباراة الاتحاد السكندرى كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردى، وعلى المستوى الجماعى كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا، خاصة على المستوى الذهنى، وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.