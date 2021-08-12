/645068/موعد-إعلان-اسماء-اوائل-الثانوية-العامة-2021

موعد إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2021.. تصدرت تساؤلات مواعيد إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2021 محركات البحث جوجل من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث أن نتيجة اعلان اسماء اوائل الثانوية على الابواب.

دوت الخليج

موعد إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2021

وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير الدكتور طارق شوقي، تتأهب إلى إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2021 خلال الساعات القليلة القادمة، وفق تصريحات الوزارة.

تهنئة اوائل الثانوية العامة 2021

والمتعارف عليه بعد إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2021.. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيتواصل مع الناجحين والحائزين على المراكز الأولى لتقديم التهنئة والتحية لهم لما بذلوه من جهد ضمن لهم التفوق والنجاح.

نتيجة الثانوية العامة الأزهرية

هذا وكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية فيس بوك أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها في الفترة من ١٥ - ١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وزير التعليم العالي

هذا وشهد يوم الاثنين الماضي استقبال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلم بمقر الوزارة، محمد منير الإسلام سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة، وتم التاكيد على تعزيز العلاقات الرابطة بين مصر وبنجلاديش والترحيب بالتعاون بمجالات التعليم والبحث العلمي .