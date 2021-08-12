عروض كارفور 2021 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المدرسية بخصومات 50%

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور 2021 في مصر، والسارية من 12 حتي 23 اغسطس الجاري. والتي تتضمن العديد من المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية والذكية، كما تتضمن مختلف أنواع الادوات المدرسية، بمناسبة اقتراب فتح المدارس وازدياد الطلب على تلك المنتجات. وعليه فقد حرص هايبر كارفور، على تضمين عروض كارفور لهذا الموسم أهم واكثر المنتجات طلباً في الشارع المصري.

عروض كارفور 2021

تتمضن العروض والتخفيضات المقدمة من كارفور على التالي:

أدوات تنظيف الملابس والاسطح.

الادوات المدرسية والأجهزة الكهربائية.

اللحوم الحمراء ولوازم الطبخ المختلفة.

منتجات الألبان.

التكييفات سخن/ بارد.

أدوات النظافة الشخصية.

للاستفادة من كافة عروض كارفور 2021, وأنظمة التقسيط، يمكنك تحميل تطبيق كارفور للاندرويد، أو تحميل التطبيق للايفون.

مجلة العروض والخصومات

وهي مجلة مكونه من صور بها العروض والتخفيضات، تقدمها كارفور لعملاءها للتسهيل عليهم متابعتها باستمرار. وتتضمن مجلة عروض كارفور 2021, لهذا الموسم ما يلي: