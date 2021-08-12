إعلام القاهرة: العام الدراسى المقبل بدء الدراسة بأول برنامج للإعلام الرقمى

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام إن البرنامج ضمن اللائحة المعتمدة للكلية، وتنطبق عليه كل شروط الالتحاق ببرامجها، ويتمتع خريجوه بكل مزايا الدراسة بكلية الإعلام.
وأوضحت هويدا، أن الدراسة فى البرنامج الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم البرنامج إلى جانب المقررات الرئيسية الإجبارية، تخصصين دقيقين هما: تخصص المواقع والبوابات الإلكترونية وتخصص المنصات الإلكترونية، بواقع 6 مقررات دراسية لكل تخصص منهما.
وأضافت أن البرنامج يؤهل خريجيه للإلمام بكل المعارف والمهارات الأساسية والمطلوبة اليوم، فى مجال العمل بالإعلام الرقمى بكل فروعه المختلفة، لمواكبه ما يعيشه العالم اليوم من تقنيات ثورة المعلومات والتقنية الرقمية فى كل المجالات عامة وفى الإعلام خاصة.
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