- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": فى اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض.
وأضاف: ثقتى مطلقة فى شباب مصر، وفى حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل فى بناء وطن العزة والفخر والكرامة، بشبابها تحيا مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى فى اليوم العالمى: شباب مصر نصف الحاضر وكل المستقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.