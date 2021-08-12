عاجل.. السيسى فى اليوم العالمى: شباب مصر نصف الحاضر وكل المستقبل

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": فى اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض.

وأضاف: ثقتى مطلقة فى شباب مصر، وفى حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل فى بناء وطن العزة والفخر والكرامة، بشبابها تحيا مصر.