نتيجة الثانوية العامة 2021.. المؤشرات الأولية: انخفاض الحدود الدنيا للقبول

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





جاء ذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، واستعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة

وطبقًا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة فى الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وزير التعليم يحذر من الأخبار المتداولة بشأن مؤشرات نتائج الثانوية العامة

فى سياق متصل، حذر الدكتور طارق شوقى، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، من الأخبار المتداولة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن مؤشرات نتائج الثانوية العامة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمى خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التى تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزيا وبشكل إلكترونى وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أى عنصر بشرى، لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

"دوت الخليج" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2021

وينشر موقع "دوت الخليج"، نتيجة الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يتيح "دوت الخليج" نتيجة الثانوية العامة عن طريق تسجيل الاسم ورقم جلوس الطالب، وذلك فى إطار الخدمات المقدمة من الموقع لطلبة الثانوية العامة.