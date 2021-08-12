صور.. محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رصف 500 شارع فى عزبة محسن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الانتهاء من رصف 500 شارعا بمنطقة عزبة محسن بنسبة تنفيذ تبلغ 92%، مشيرًا إلى أنه من المقرر استكمال رصف باقى الشوارع ضمن خطة التطوير أكتوبر المقبل.





وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير التى تجرى فى المنطقة لرفع العبء عن كاهل الأهالى، موضحًا أن تكلفة أعمال رصف الطرق بمنطقة عزبة محسن تقدر بـ 92.3 مليون جنيه. كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق عشوائية بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه، تخدم نحو 2 مليون مواطن. يذكر أن منطقة عزبة محسن تقع على مساحة 447 فدانًا ويقطنها 74 ألفًا و700 مواطنًا، وأدرجها صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ضمن المناطق غير المخططة بالإسكندرية.

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