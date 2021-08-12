صور.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ المجمعات الحكومية بقرى أطفيح ضمن حياة كريمة

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وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن مبادرة حياة كريمة تساهم فى إحداث تغيير شامل فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية لمواطنى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، مؤكداُ المتابعة الدورية لجميع المشروعات المدرجة بالقرى لضمان الالتزام بجميع الجداول الزمنية المحددة وإزالة أى معوقات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وشملت جولة المحافظ، الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجارى إنشاؤه على مساحة 1000م بقرية منيل سلطان لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى تفقد المجمع الحكومى الجارى إنشاؤه بقرية القبابات على مساحة 1000م، موجها بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
كما تفقد محافظ الجيزة، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح وهى محطة معالجة ثلاثية بطاقة 25 ألف م/40 ألف م3 وتخدم 150 ألف مواطن بقرى الصالحية وكفر الواصلين ومنية الرقة وكفر قنديل والكدايه والبوبات.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة نسب تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية الديسمى بمركز ومدينة الصف الجارى إنشاؤها على مساحة 26 فدانا ويضم 32 عقارا سكنيا حضاريا، والتى يتم تجهيزها لاستيعاب الأسر التى تضررت منازلها جراء السيول التى شهدتها قرية الديسمى الشتاء قبل الماضى.
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