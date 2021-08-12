رغم طرح «موسى» أمس..فيلم «الإنس والنمس» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر

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يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي تحقيق نجاحات ساحقة وغير متوقعة منذ بداية عرضه بالسينمات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز مساء أمس بدور العرض إلا أنه لم يستطع أن يختطف الصدارة من «الإنس والنمس».

دوت الخليج يرصد إيرادات الإنس والنمس مقارنة بموسى

حقق فيلم «الإنس والنمس» مساء أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليون و687 ألفا و540 جنيها لتصل مجموع إيراداته الكلية خلال أسبوع إلى 8 مليونا و400 ألف جنية، بينما جني فيلم «موسى» في يومه الأول إيرادات وصلت إلى 669 ألفا و739 جنيها ليحتل المرتبة الثانية بعد «الإنس والنمس».

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

إشادات الوسط الفني لفيلم موسى لبيتر ميمي

أشاد الفنان أحمد السقا بفيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويتولى إخراجه المخرج بيتر ميمي بعد مشاهدته في الغرض الخاص، اذ نشر البوستر الرسمي لفيلم «موسى» عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها مشيدا بالعمل: “فيلم موسى احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله، ألف مبروك دايمًا مختلف يا بيتر”.

وأعرب الفنان أمير كرارة عن شدة إعجابه بالمخرج بيتر ميمي بعد مشاهدته لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «موسى»، مشيدا بجميع فريق العمل، لافتا إلى فخره بالمشاركة في سلسلة المستضعفون لبيتر ميمي، فكتب خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه انه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وتابع كرارة حديثه: “بس بعد ماشوفت فيلم موسى اول مرة، عايز أقولكم انكم هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل، يشرف أي حد، واستعدوا لعالم سينمائي عربى، استنوا ملاك الموت، ليفل تاني للوحش.. فيلم موسى”.