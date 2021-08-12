/645058/عفاف-زهران-تطالب-بالاهتمام-بالمناطق-الأكثر-احتياجا-لبرنامج-التغذية-المدرسية لبناء-منظومة-صحية-سليمة

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، إن البرنامج القومي للتغذية المدرسية خطوة هامة طالما طال انتظارها، فهي بداية تتسق مع جهود الدولة في الحفاظ على صحة المصريين وأبنائنا، والتي بدأت بحملة 100مليون صحة لعلاج مرضى فيروس سي وتوالت بعدها المبادرات للكشف عن الأمراض ولم يكن ليتبقى سوى النشىء الذي يعتبر نواة المستقبل.

عفاف زهران تطالب بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا لبرنامج التغذية المدرسية واكدت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ‏إن زيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية خطوة جادة وهامة في طريق اكتمال منظومة التعليم ومقومات نجاحها،مشيرة إلي أنها تحتاج بالضرورة المتابعة والرقابة الصارمة لمنع أي شكل من أشكال الفساد وضمان حصول الأطفال المستهدفين على حقوقهم وذلك لنجاح المنظومة. كذلك لابد من الاهتمام الكبير بالمناطق الأكثر احتياجا لبرنامج التغذية لبناء منظومة صحية سليمة ومكتملة لأفراد المجتمع. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون بين وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.

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