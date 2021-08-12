/645057/جوزي-تخين-وبيتعالج-عشان-الإنجاب--وحماتي-عايزاه-يتجوز-غيري-ربة-منزل-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«عايزاني ازود مصروف البيت» .. بهذة الكلمات رفعت ربة المنزل «هالة» صاحبة 29 ضد زوجها «حسين» يعمل سائق دعوي خلع بمحكمة الأسرة بعين شمس، جوزي بياخد مصروف يومي 80 جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

متجوزة بقالي 5 سنوات

وأضافت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 سنوات ولم يكرمني الله بنعمة الإنجاب، وروحت عملت كشف وعرفت أنها مسالة وقت، ومنذ هذا وقت وجوزي بيأخد الأدوية لكي يتخلص من وزنه الزائد ويكون جسده مؤهل للإنجاب».

عملية الحقن المجهري

أكملت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «وعدني زوجي بأنه سيقوم بتأمين مستقبلنا كي يكون قادرا على تلبية مستلزمات المنزل خلال فترة علاجه، فأنا بساعده في بعض الأعمال لنوفر فلوس إجراء عملية الحقن المجهري».

ضربني وطردني برة الشقة

أشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» :« بدأت حماتي تتدخل بحياتنا وعرفت أنها تريد زواجه من أخرى، لكن زوجي لا يريد ذلك، لكن إصراره على الحصول على الأموال التي نوفرها لإجراء العملية الحقن لأنجاب.. جعلني أشك فيه.. وحينما رفضت طلب حصوله على تلك الأموال قام بضربي وأهانتي وطردي برة الشقة».

زوجي هددني بالزواج مرة أخرى

اختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «زوجي هددني بالزواج من سيدة أخرى، وحينها عرفت أنه مقتنع بفكرة والدته بالزواج مرة أخرى رغم معاناته من مشاكل في الإنجاب بسبب وزنه الزائد، لذلك قمت بالذهاب إلى منزل أهلي وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده كي أتخلص منه».