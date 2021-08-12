/645055/ممنوع-الشورت-تعرف-على-شروط-وأسعار-تذاكر-حفل-بلقيس-بالأوبرا

تحي الفنانة اللبنانية بلقيس حفلا غنائيا اليوم بمصر بعد العديد من الجدل الذي دار بينها وبين نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل بلقيس بدار الأوبر

ويقام حفل بلقيس بدار الأوبر المصرية قيادة المايسترو أحمد طه بدابة من الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 210 للصفوف الخلفية و 710 للصفوف الأمامية، أما عن تذاكر الـVip فأعلنت دار الأوبر إكتمالها.

شروط حفل بلقيس بدار الأوبر المصرية

ووضعت دار الأوبرا مجموعة من الشروط للحاضرين وهي: “غير مسموح الدخول دون ارتداء كمامات، الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة قبل الدخول، الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور”، فضلا عن بعض الشروط الخاصة بدار الاوبرا نفسها وهي: “ممنوع الجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع تحريك المقاعد، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع ارتداء الشورت، ضرورة ارتداء الزى اللائق بدار الأوبرا المصرية، ممنوع التصوير”.

نقابة الموسيقين تتراجع عن منع بلقيس من الغناء في مصر

نشبت أزمة قوية بين النقابة وبلقيس ولكن تراجعت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر عن قرارها التي أصدرته بشأن حظر التعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس ومنعها من إحياء أية حفلات داخل مصر، ووصل كلا الطرفان بلقيس والنقابة لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث بالأمس بعدما أحيت بلقيس فتحي حفلا غنائيا بدون الحصول على تصريح، مما دفع النقابة لوقف التعامل معها في مصر.

وكان قال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة بإنه سوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والفنادق بحظر التعاون معها وعدم منحها أية تصاريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلاً، إلا حين سدادها مستحقات النقابة المالية التي لم تقم بتسديدها، كما أصدرت النقابة بمنع التعامل مع متعهد الحفلات الذى تعاون معها في هذا الحفل.

أخر أعمال المطربة بلقيس

وكان قد طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.