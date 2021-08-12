/645054/لبنان-وأزمات-مستمرة وعون-يستدعي-رياض-سلامة-بعد-الإعلان-عن-عدم-القدرة-على-دعم-شراء-المحروقات

أزمات مستمرة تشهدها لبنان، ويومًا بعد يوم تتفاقم الأزمات، ويبدو أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا على لبنان، الذي يشهد مظاهر غير مسبوقة أمام محطات تعبئة الغاز والبنزين، وقد أودت بحياة ثلاثة أشخاص.

وآخر هذه الأزمات إعلان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرًا على اعتمادات المحروقات ودعم شرائها.

لبنان و أزمات مستمرة

رياض سلامة قال: "نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء.. حاجتنا هي ٣٠٠٠ ميجاوات، والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ٧٥٠ ميجاوات، وأن الحل هو باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.

فيما رد من جانبه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، قائلًا إنه اذا توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدًا.

هذا وقد استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد قراره رفع الدعم عن المحروقات.

وقرأ متابعون هذه الخطوة، بأنها رفع غير مباشر على الدعم، على أسعار المحروقات في البلاد، مما يعني أن صفيحة البنزين أو المازوت، ستتضاعف لأكثر من أربع أو خمس مرات، وفقا لأسعار السوق الحالية.

ويعود لوزارة الطاقة، تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.