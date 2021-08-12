في عيد ميلاده الـ41 محمد فضل .. تاريخ حافل الإنجازات والأرقام القياسية

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يحتفل اليوم "محمد فضل"، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم حاليا، بعيد ميلاده الـ 41، وسبق له وأن لعب للعديد من أندية الدوري الممتاز، الأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد فضل كان يمتاز دائما بتسجيل الأهداف المتنوعة داخل منطقة الجزاء، ولكن الأهداف الرأسية كانت ماركة مسجلة له، كانت مهمته الأساسية التمركز داخل منطقة الجزاء.

تاريخ بداية مسيرته

ولد محمد فضل في "12 أغسطس عام 1980" بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بدأ مسيرته الكروية مع فريق الأشبال بالنادي بنادي الصيد، وبعد إنتقاله للنادي الأهلي كان يزامله في هذا التوقيت لاعب الأهلي الآخر أحمد بلال، وأستطاع فضل إثبات جدارته بالتصعيد للفريق الأول بالنادي الأهلي، خاصة بعدما قدم مستويات رائعة مع فرق الشباب والناشئين، ليتم تصعيده لأول مرة للفريق الأول بالنادي الأهلي موسم 2001/2002، لتبدأ ماكينة الأهداف الرأسية داخل منطقة الجزاء تعلن عن مولد نجم جديد سيفيد الكرة المصرية والنادي الأهلي.

الأندية

إنضم فضل لصفوف القلعة الحمراء من نادي الصيد عام 1997، وبعد تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي واستمر معهم حتي نهاية عام 2003، لينتقل بعد ذلك لصفوف زعيم الثعر الإتحاد السكندري، ليقدم معهم موسم ممتاز جعله يخوض تجربة الإحتراف بالدوري الكويتي عبر بوابة فريق كاظمة في موسم 2004/2005، ليقرر فضل بعد ذلك العودة للدوري المصري عبر بوابة النادي المصري البورسعيدي ليقدم موسم ممتاز معهم، ليذهب في الموسم التالي للنادي الإسماعيلي، ليقدم اللاعب خلال 3 سنوات، وكان يسجل في جميع فرق الدوري المصري بما فيهم النادي الأهلي، والذي تمكن من التسجيل في شباك عصام الحضري مرارا وتكرارا.

بعد أداء فضل مع قلعة الدراويش والتألق اللافت، عاد للنادي الأهلي مرة أخري بداية من موسم 2009/2010، ليستمر مع الفريق لمدة 3 سنوات ليذهب بعد ذلك لفريق سموحة، وكان الختام بقميص المقاولون العرب والإنتاج العربي، ليسدل الستار بعد ذلك عن أحد وأهم لاعبي مصر عبر التاريخ، وأستطاع دخول نادي المئة مع جميع الفرق الذي شارك معها خلال مسيرتة الكروية.

أهداف محمد فضل

سجل محمد فضل من الأهداف 104، كانت موزعة علي 8 فرق شارك معهم فضل خلال مسيرتة الكروية، وكان النصيب الأكبر لتسجيل الأهداف مع قلعة الدراويش حيث استطاع خلال 3 سنوات تسجيل 32 هدفا وكان أحد أهم لاعبي الفريق خلال هذا الوقت، وثاني محطاتة التهديفية الكبيرة كانت مع ذئاب الجبل وتمكن من تسجيل 24 هدفا، متفوقا علي عدد أهداف مع النادي الأهلي بفارق هدفين، حيت استطاع تسجيل 22 هدفا فقط مع القلعة الحمراء، وكانت محطنة الإحترافية الوحيدة بالدوري الكويتي مع فريق كاظمة تمكن من تسجيل 8 أهداف فقط.

باقي محطات فضل التهديفية كانت مع المصري البورسعيد وتمكن من تسجيل 7 أهداف، ثم زعيم الثعر الإتحاد السكندري برصيد 6 أهداف، والختام كان مع فريقي سموحة والإنتاج الحربي برصيد 5 أهداف مع الفريقين، ليكمل فضل سلسلة دخولة نادي المئة بجميع المسابقات التي شارك فيها، حيث استطاع تسجيل 77 هدفا ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر 12 هدفا، وبطولات أفريقيا المتنوعة 54 أهداف، وخلال تواجدة بالكويت تمكن من تسجيل 8 أهداف، وأخيرا البطولة العربية 3 أهداف.

عدد مشاركاته

خاض فضل خلال مسيرتة الكروية 256 مباراة متنوعة، وشارك مع المتنخب الزطني المصري في 8 مباريات، وفاز بلقب الدوري المصري مع النادي الأهلي مرتين، والسوبر المصري مرتين، وبطولة كاس مصر مرة واحدة، وبطولة السوبر الأفريقي مرة واحدة.