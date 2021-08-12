/645053/هشام-هلال-البرنامج-القومي-للتغذية-المدرسية-اللبنة-الأولي-لبناء-جيل-جديد-يمتلك-صحة-أفضل

ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومي للتغذية المدرسية والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية مشيرا إلي أن برنامج التغذية المدرسية سيؤثر بالايجاب على صحة اطفالنا بالمدارس مشيرا إلي أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف يؤكد علي أن اهتمامه بالتغذية السليمه للطلاب له دلالات هامة علي رؤية واضحة في بناء الإنسان المصري منذ الصغر .

البرنامج القومي للتغذية المدرسية اللبنة الأولي لبناء جيل جديد وأكد النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة في تصريحات لتحيا مصر ان برنامج التغذية المدرسية هو اللبنة الاولي لبناء جيل جديد يمتلك صحة أفضل وبالتبعية زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب مما يجعل منهم جيل قوي البنية وهو ما يخلق أجيالًا تفيد المجتمع. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون بين وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.

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