/645051/نادي-النصر-السعودي-يحسم-موقفه-من-التعاقد-مع-محمد-الشناوي

حسم نادي النصر السعودي، موقفه من التعاقد مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ويستعرض دوت الخليج موقف نادي النصر من التعاقد مع محمد الشناوي:

موقف نادي النصر السعودي

أكد محمد نور نجم الكرة السعودية، خلال تصريحات تلفزيونية،في الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي قريب من التعاقد مع محمد الشناوي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن نفى نادي النصر السعودي ما تردد في الساعات الماضية، حول تعاقدهم مع محمد الشناوي، وأكدوا على عدم تقدمهم بأي عروض رسمية لضم الدولي المصري محمد الشناوي.

وقال عبد الكريم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد الشناوي كان حديث الجميع فى طوكيو بسبب تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب فى المباراة أمام أستراليا وحظي بإشادة من الجميع بسبب ظهوره بشكل مميز للغاية".

وتابع: "الشناوي تلقى عدة عروض مؤخرا من شركات تسويق من أجل جلب له عروض أوروبية إلى جانب العرض الخليجي الذى تلقاها وفى الفترة المقبلة سوف يكون هناك أخبار عن عروض من دوريات مختلفة له".

وأشاد بالثلاثي الكبار الذى شاركوا مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو وهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، قائلا: "الثلاثي الكبار تعاملوا باحترافية كبيرة للغاية مع المنتخب الأولمبي وكان لهم دور كبير داخل وخارج الملعب وأضافوا الكثير لنا سواء من الناحية الفنية أو النفسية لباقي اللاعبين".

التشكيل المتوقع للاهلي في المباراة القادمة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس باستاد السلام.