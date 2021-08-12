أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس: مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي..تعرف على موعد وصول فريال أشرف..فحص طبي لمحمد شريف لتحديد مصيره

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض تحيا مصر أحداث رياضية في إنتظارك.

موعد مباراة بيراميدز

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

محمد شريف

يخضع اليوم الخميس محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر للأشعة للوقوف على حالته وموقفه من المشاركة فى مواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

بعثة مصر

تصل اليوم الخميس البعثة المصرية إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد على 3 أفواج، حيث تضم الإداريين والبعثة الطبية وفريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى صاحب فضية الخماسى الحديث.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة فى دبى ترانزيت، ومنها إلى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة .

وتصل بعثة الكاراتيه والخماسي الحديث للقاهرة فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء الخميس.

فيما عادت أول أمس جيانا فاروق بطلة الكاراتيه صاحبة المدالية البرونزية و بعدها بعثة منتخب رجال كرة اليد صاحب المركز الرابع.

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة حالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد وسانت وجونستون الأسكتلندي في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تفام مباراى البنك الأهلي أمام فريق أسوان 7 مساءً OnTime Sports

تفام مباراة المقاولون العرب أمام فريق الجونة 7 مساءً - OnTime Sports

تقام مباراةبيراميدز أمام فريق المصري البورسعيدي 9 مساءً - OnTime Sports.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.