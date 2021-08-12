اليوم..عرض الموسم الثالث من مسرحية «ألمظ وسي عبده»

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يستعد فريق عمل مسريحة «ألمظ وسي عبده» للبدء في العروض الأولى من الموسم الثالث من العمل بداية من اليوم الخميس على مسرح البالون من إنتاج وزاة الثقافة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية «ألمظ وسي عبده»

وتعد مسرحية «ألمظ وسي عبده» إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

قصة مسرحية «ألمظ وسي عبده»

تدور أحداث مسرحية «ألمظ وسي عبده» حول السيرة الذاتية للشخصيتين الشهيرتين ألمظ وعبده الحامولي، ويسلط الضوء على مشوارهما وتاريخهما الفني والغنائي الكير واسهامهما في الحركة الفنية الغنائية بمصر، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

أبطال مسرحية «ألمظ وسي عبده»

مسرحية «ألمظ وسي عبده» من بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

ويضم فريق عمل مسرحية «ألمظ وسي عبده» العديد من المبدعين، فالعمل من تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

وشهدت مسرحية «ألمظ وسي عبده» حضورا جماهيريا كبيرا خلال أيام العيد بمدينة الإسكندرية علي مسرح محمد عبد الوهاب، حيث رفعت المسرحية لافتة كامل العدد، بحضور الفنان منير مكرم، وكوكبة من فناني الإسكندرية.