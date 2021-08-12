نرصد المؤشرات الأولية لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد ظهورها

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محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري اجتماعا، امس الأربعاء، مع السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ. وكان الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة المصرية، وكذلك استعدادات مكاتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

المؤشرات الأولية لـ«نتيجة الثانوية العامة 2021»

وفقاً لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية 2021، تؤكد أنها ستكون نفس معدلات النجاح لـ «نتيجة الثانوية العامة» في الأعوام الاخيرة، بينما ومن المتوقع تقليل الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر

على صعيد اخر، نصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أولياء الامور وطلاب وطالبات الثانوية العامة، من تصديق الاخبار المتداولة على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في منشور على حسابة الشخصي على فيس بوك، حيث كتب انه: «كل ما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج الثانوي العام غير رسمي وغير صحيح ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء بعد، كما ونعمل على التصحيح ليل ونهاراً وكل ما يتم نشره هو اجتهادات بحثا عن المشاهدات فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

صرح الدكتور طارق شوقي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلاً إنه لن يتم إعلان النتائج قبل يوم 15 أغسطس الجاري 2021، وربما يتطلب الأمر يومين إلي ثلاث أيام بعد هذا التاريخ للتنسيق مع وزارة التعليم العالي، فيما يختص بقواعد وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021.

وأنهي طلاب وطالبات الثانوية العامة (علمي) امتحاناتهم يوم الإثنين 2-8-2021 بأداء الامتحان الاخير في مادتي التفاضل والتكامل والجيولوجيا، كما أنهى طلاب وطالبات الشعبة الأدبية امتحانهم الاخير يوم الخميس 29-7-2021 بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.