وزير التنمية: 67.6 ألف شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع فى يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع "والرد عليها وتقديم الخدمة بأسرع إستجابة ممكنة وأبسط الطرق الغير تقليدية من خلال التواصل الاجتماعى مع المواطنين والتى تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حالياً.





وأشار وفقا لبيان صحفى، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر يوليو 2021 عدد 10 آلاف و468 رسالة تضمنت 2.160 شكوى وتم الرد على 1.679 شكوى منها بنسبة 77.7% وجارى حل باقى الشكاوى.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن مبادرة "صوتك مسموع " هى ترجمة لحرص الوزارة على التواصل مع المواطنين والإعلان عن مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية، وتأتى فى إطار جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطن فى إطار من الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة وانعكاسها على المواطنين فى القرى والمراكز والمدن.

وأوضح التقريرالذى تلقاه اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت حوالى 356 ألف رسالة منها 67 ألفا و584 شكوى تم حل 65 ألفا و320 منها بنسبة 96.6%وجارى حل 2254 شكوى لافتاً إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو 2021 كانت تخص القمامة وبلغ عددها 1.178 شكوى ثم الإشغالات 816 شكوى ومخالفات البناء 27 شكوى.

وأشار التقرير إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 8.210 رسالة تضمنت 1.904 شكاوى تم حل 1.504 منها بنسبة 79% وجارى حل الباقى، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 78 رسالة منها 23 شكوى تم حل 16 منها وجارى حل الباقى بنسبة 69.7%، فيما تلقى الخط الساخن 207 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسار عن الشكاوى المقدمة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن تفعيل مبادرة "صوتك مسموع" يرتبط بتنويع قنوات تلقى الشكاوى ورصدها وتسجيل وشكاوى المواطنين اعتمادا على الوسائل الحديثة والتحرر من القيود السابقة التى كانت مفروضة لتقديم الشكاوى ومنها أن يقدم المواطن شكواه بنفسه ورقياً لإدارة خدمة المواطنين إضافة إلى عدم الأخذ بالشكاوى التى كانت ترد سابقا للجهات الحكومية من خلال التليفون.

وأوضح أنه تم استحداث قنوات عصرية تمكن المواطن من تسجيل شكواه من خلال صفحة المبادرة على فيس بوك ورقم الواتس آب والبريد الالكترونى للمبادرة والخط الساخن وهذه القنوات متاحة لغالبية شرائح المجتمع، وقال إن رقم 15330 هو رقم الخط الساخن للمبادرة ورقم الواتس أب هو 01150606782 وصفحة المبادرة على الفيس بوك هى (من هنا)والبريد الالكترونى [email protected]

ووجه اللواء شعراوى الشكر لجميع العاملين فى المبادرة بديوان عام الوزارة والمحافظات على ما يبذلونه من جهود حثيثة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم والعمل على حلها، مؤكدا أن هدفنا هو خدمة المواطن المصرى وتقديم الحلول لمشكلاته.