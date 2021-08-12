إنشاء مزرعة ذكية لجامعة الإسكندرية بمساحة 1.000 فدان فى الوادي الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا لعمداء كليات "زراعة الشاطبى، زراعة سابا باشا، الطب البيطرى"، لبحث إنشاء مزرعة نموذجية ذكية بلا نفايات على الأرض المخصصة للجامعة بمساحة 1.000 فدان بمحافظة الوادى الجديد.





حضر الاجتماع كل من الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بسابا باشا.

واستعرض قنصوة، رؤية الكليات الثلاثة حول المشروعات البحثية والإنتاجية المزمع تنفيذها، انطلاقا من رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

وشملت رؤية عمداء الكليات المحاور الرئيسية للمزرعة والتى تتضمن الإنتاج النباتى والحيوانى، والتصنيع الزراعى للمنتجات، ومحطة أرصاد جوية، ومركز للطاقة المتجددة.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، بضرورة أن تحقق المزرعة أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، وأن تكون نموذجاً يحتذى فى تطبيق جميع المعايير الحديثة فى مجال الإنتاج والتصنيع الزراعى والرى والطاقة.