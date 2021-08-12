مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

/645047/مصرع-وإصابة-14-شخصا-في-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال بالطريق الدائري الإقليمي أعلى نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي.

دوت الخليج يرصد في السطولر التالية تفاصيل مصرع وأصابة 13 آخرون في حادث بالشرقية

وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي اعلي نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي وأتضح مصرع شخص وإصابة 13 اخرين بكدمات وكسور.

وعلي الفور تم نقل 12 مصابا إلى مستشفى بلبيس واخر إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

في سياق اخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة، دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح .

دفع بسيارتين إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.