/645045/الحماية-المدنية-تسيطر-علي-حريق-داخل-سوق-العتبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق نشب داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة، دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق نشب في سوق الخضار بالعتبة

دفع بسيارتين إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق اخر أشار أحد المصادر الأمنية إلى أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح، وتم التعامل معه على الفور، وتم السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقى أجزاء من السجن، واضاف بأن حالة المساجين جيدة.

تفاصيل الحريق

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات.

السيطرة على الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.