للمرة الرابعة..إدوارد يستعد لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي غدا

/645044/للمرة-الرابعةإدوارد-يستعد-لإحياء-حفل-غنائي-بالساحل-الشمالي-غدا

يستعد الفنان إداود لإحياء حفل غنائي جديد وللمرة الرابعة بمدينة الساحل الشمالي وذلك غدا في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمصاحبة فرقتة الموسيقية جيبسى.

دوت الخليج يرصد موعد حفل إدوارد بالساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم إدوارد باقه من أفضل أغانيه وهي: "دلونى على العيون السود، تريك تراك، الو الو، سافر قلبي معاك و ليندا ليندا” وغيرها من الأغاني.

بدأ إدوارد في عالم الغناء منذ مايقرب من 23 ولكنه ابتعد تلك الفترة بسب التمثيل، لكنه قرر العودة مرة أخرى منذ فترة، ويستعجد حاليا لتقديم عدد من الأغاني والحفلات على طريقة اللايف ومن المقرر أن تضم تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

اداواد يتألق بحفله في مرسى مطروح

وكان قد أحيا الفنان إدوراد وفريقه الغنائى جيبسى حفلا غنائيا كبيرا فى مرسى مطروح بإحدى القرى السياحية، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، وشهد الحفل حضورا جماهيرا كان على رأسهم الفنانة زينة، التى تفاعلت بشكل كبير مع أغانى الفرقة، وهذا الحفل يعد الثالث للفريق على مدار الأسبوعين الآخرين، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق خلال موسم الصيف الحالى، ونشر إدوارد على صفحته الشخصية بموقع على "فيسبوك" فيديو أثناء رقصه مع الفنانة زينة.

إدوارد يشارك في السباق الرمضاني 2021 بـكوفيد20

وشارك إدوارد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “كوفيد 20” بجانب الفنان الكبير يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.