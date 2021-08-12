الفنان رامي وحيد ينتصر على فيروس كورونا

كشف الفنان رامي وحيد عن تعافية بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد المعروف بـكوفيد 19، بينما أعلن خضوع والدته في العزل المنزلي خلال تلك الفترة بسبب اختلاطها به أثناء فترة إصابته بالفيروس.

دوت الخليج يكشف تعافى رامي وحيد من فيروس كورنا.

كتب رامي وحيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الحمد والشكر لله النها ردة ربنا أتم شفائي علي خير من كورونا اللعينة.. والنهاردة الفجر أمي دخلت العزل الصحي بسببي عشان مرضيتش تسيبنى لوحدي وأنا عيان”.

كورنا يضرب الوسط الفني

وأعلن مؤخرا عدد كبير من نجوم الوسط الفني اصابتهم بفيروس كورنا المستجد، اذ كتب زوج الفنانة بشرى، معلنا عن إصابتها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.

بينما أعلنت الفنانة ألفت عمر عن إصابتها بفيروس كورنا المستجد مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض قاسية للغاية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فكتب: ““الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.. دعواتكم”.

أحمد يونس يعلن إصابته هو وأسرته بكورونا

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".

وكان أخر ظهور لاأحمد يونس، من خلال حفل توقيع لجميع كتبه مؤلفاته، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52، الذى أقيم خلال شهر يوليو الماضى.