/645040/أحمد-مجاهد-الحكام-المصريين-على-أعلى-مستوى-ومتربع-على-افريقيا

أكد أحمد مجاهد٬ رئيس اتحاد الكرة٬ أن هناك صعوبات واجهت الجبلاية فى وضع مواعيد بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "متعة كرة القدم المصرية هي التنافس بين الجماهير طالما لم يخرج عن الإطار الشرعي٬ ومنذ سنوات طويلة نلعب المسابقات بدون جماهير ولكن مازال الدوري المصري هو الأكثر مشاهدة فى افريقيا والوطن العربي بالكامل".

وعن التفويت خلال المباريات المقبلة فى الدوري: "لا يوجد ذلك على أرض الواقع سواء بين المدربين أو اللاعبين ونثق تماما فى الحكام والمراقبين ولكن هذا تراشق فقط بين الجماهير على السوشيال ميديا".

وأكد أحمد مجاهد٬ أن هناك تنظيم على أعلى مستوى خلال المباريات الخمسة المتبقية فى مسابقة الدوري الممتاز من جانب اتحاد الكرة قائلا: "الحكام المصريين على أعلى مستوى والتحكيم المصري متربع على افريقيا والوطن العربي٬ والحكام المصريين بنفس المستوى بدون تقنية الفيديو وينالوا إشادة الجميع".

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن