تحذير عاجل.. للمصطافين على شواطئ الاسكندرية ومطروح والعلمين

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا خلال الساعات القادمة، للمصيفين على شواطئ الاسكندرية ومرسى مطروح والعلمين.

تضمن التحذير وجو نشاط رياح على البحر المتوسط يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير، ما يشكل خطرا على المصطافين.

وأشارت نشرة هيئة الأرصاد إلى نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط فى الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم من 2 : 2.5 متر.

وتشهد الأجواء طقسا شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس؛ القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.