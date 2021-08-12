وليد طوغان: مواقع التواصل الاجتماعى بوابة لدخول السم فى العسل

وتابع خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الإنفلونسر له مفهوم اجتماعى سليم هو الشخص المؤثر فى المجتمع بقيمة مضافة مثل الدكتور مجدى يعقوب، لأنه نموذج يحتذى به، ولكن فى ظروف السوشيال ميديا أصبح هذا الشخص هو الذى لديه مثلًا "4 مليون لايك".
وأوضح طوغان أن هناك سيولة اجتماعية شعبية جعلت الإنفلونسر هو الشخص الذى يقوم بأفعال طبيعية يتابعها مجموعة من المتابعين وتلجأ له البرندات لعمل إعلانات للوصول إلى الشريحة التى تتبعه.
وعرض البرنامج صورة توضح طلب أحد مشاهير السوشيال ميديا مبلغ من المال ولديه "تسعيرة" وهى 120 ألف جنيه لعمل منشور وفيديو وستورى أما الباقة العادية بـ60 ألف جنيه لمجرد منشور وستورى فقط، وعلق طوغان على ذلك بالقول، إن المُعلن لو لم يوافق على دفع المبلغ للإنفلونسر مقابل الإعلان بمبلغ مالى، سيكون هناك آخرون يدفعون.
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