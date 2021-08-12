25 ألفا للفائز الأول.. الأوقاف تطلق مسابقة المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة المولد النبوى الشريف فى الفهم المقاصدى للسنة النبوية المشرفة، بمناسبة الاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى مولد الهادى البشير سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وخدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).





وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم، إن فروع المسابقة ستكون فى: الأربعون حديثا النووية حفظا وفهما، وكتاب الأدب كاملا من صحيح الإمام البخارى حفظا وفهما، وقراءة كتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية.

وأوضح وزير الأوقاف أن جوائز المسابقة كالتالى: 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80٪ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى، و20 ألف جنيه للفائز الثانى بشرط الحصول على 75٪؜ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى، و15 ألف جنيه للثالث بشرط الحصول على 70٪؜ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى، وأربع جوائز تقديرية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للرابع والخامس والسادس والسابع بشرط الحصول على 65٪؜ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى، وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 60٪؜ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى، و50 جائزة تشجيعية أخرى قيمة كل منها ألف جنيه بشرط الحصول على 55٪؜ على الأقل فى متوسط الاختبارين التحريرى والشفوى.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وغيرهم.