والدة فريال أشرف:« الكوبرى اللى هيكون باسم بنتى هلف عليه يومياً 10 مرات»

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وجهت عزة السيد والدة البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق اسم البطلة على محور التجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقائلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مش قادرة أوصف إحساسى بعد قرار الرئيس السيسى بإطلاق اسم بنتى على محور التجمع الخامس، والله مكنتش مترتبة وكلنا اتفاجئنا بيها وهى أحسن مفاجأة من أب لبنته التى تألقت وأبدعت".

وأضافة: "إحنا ساكنين فى منطقة شعبية هى المطرية والناس فرحانة بيها أوى، لدرجة بيدهنوا البيت والشارع استعداداً لوصولها وقالولى متعمليش أكل إحنا هنجيب عشان نحتفل بيها".

وأكملت: "بنتى جمعت بين الدراسة والرياضة وهى فى كلية الصيدلة والكلية ساعدتنا كتير عشان الرياضة وأجلت ليها امتحانات ولما ترجع هيكون عندها امتحان فى شهر سبتمبر".

واختتم "الكوبرى اللى هيكون باسم بنتى هلف عليه يومياً 10 مرات من فرحتى بإنجاز بنتى وقرار الرئيس، وفريال وعدتنى قبل ما تسافر لو حققت ميدالية هتخلينى أحج بيت ربنا وقالتلى هتنفذ وعدها وتحقق حلم حياتى".

تصل اليوم الخميس البعثة المصرية إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد على 3 أفواج، حيث تضم الإداريين والبعثة الطبية وفريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى صاحب فضية الخماسى الحديث.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

وحققة الفوز على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني. نرصد أهم المعلومات عن بطلة الكاراتيه صاحبة الميدالية الأولمبية الخامسة لمصر.

-تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999.

-بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها.

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية.

-لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة.

-أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

-بعد حصدها «ذهب» طوكيو فريال أشرف تصنع المجد.

-أول ذهبية بالأولمبياد منذ ١٧ عاما.