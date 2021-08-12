/645039/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-سانت-جونستون-في-الدوري-الأوروبي-والقنوات-الناقلة

يحل فريق جالاتا سراى التركى، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى مصطفى محمد، ضيفا على نظيره فريق سانت جونستون الأسكتلندي، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 - 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين فى الثامنة مساء اليوم الخميس ، على ملعب "ماكديارميد بارك"، معقل الفريق الاسكتلندى، ويديرها الحكم أندريس تريمانيس.

وسقط جالاتا سراى ، فى فخ التعادل الإيجابي 1 – 1، أمام ضيفه فريق سانت جونستون الأسكتلندي، على ملعب "تورك تيليكوم" فى مواجهة الذهاب الخميس الماضي.

ويقود مصطفي محمد هجوم فريقه التركى اليوم حيث يسعي جالاتا سراي جاهدا للفوز وتخطى منافسه للوصول الى الدور التمهيدي فى منافسات اليورباليج، حيث يمنحه الفوز بأى نتيجة التأهل.

ويقود المهاجم المصري مصطفى محمد، هجوم الفريق التركي، وخلفه ريان بابل، وكريم أكتورك أوجلو، وبيركان، وفي وسط الملعب أيتاك كارا وتايلان أنتاليالي.

وجاء تشكيل حالاتا سراي كالآتي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: ساشا بوي - لوينداما - ماركاو - باتريك فان انهولت

خط الوسط: بيركان - أيتاك كارا - تايلان أنتاليالي

خط الهجوم: ريان بابل - كريم أكتورك أوجلو - مصطفى محمد.

جالطة سراي يودع دوري الأبطال

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي الثاني، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بالخسارة بنتيجة 7-2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

رسالة مدرب جالطة لمصطفى محمد

قال مدرب جالطة سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.