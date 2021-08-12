بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تستقبل وفداً رفيع المستوى...

استقبلت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفداً رفيع المستوى من جامبيا برئاسة الوزير "داودا جالو" وزير العدل، ومعه سكرتير عام الدولة في جامبيا "نوح نوري"، والنائب العام لجامبيا "حسين توماسي"، والسفير "لانج يابو" المندوب الدائم لجامبيا لدى الأمم المتحدة.

أوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن اللقاء جاء في إطار التشاور حول سبل توفير الدعم اللازم لاحتياجات جامبيا خلال الفترة المقبلة في إطار رئاسة مصر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، مُشيراً إلى أن وزير العدل الجامبي قدم إحاطة وافية حول احتياجات وتحديات بناء السلام في بلاده لاسيما في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها جامبيا في شهر ديسمبر المُقبل. أكد السفير إدريس خلال اللقاء استعداد مصر الكامل لتقديم سبل الدعم من جانب لجنة بناء السلام إلى جامبيا في الفترة المقبلة، وتعزيز دور الشركاء الدوليين لتنسيق وحشد الدعم المطلوب، مُنوهاً بقيام الرئاسة المصرية للجنة بحشد الدعم للتعامل مع الفجوات التمويلية ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية للبلاد خلال الفترة 2021-2023، وحث كافة الدول الأعضاء والشركاء الدوليين على تقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

شهد اللقاء حفاوةً وتقدير كبيرين لدعم مصر المتواصل للشقيقة جامبيا من خلال مسارات التعاون الثنائي التي تشمل الدعم الفني وبناء القدرات والكوادر الوطنية في مختلف المجالات، إضافة إلى وقوف الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام إلى جانب جامبيا في المرحلة الراهنة الحاسمة التي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على المكتسبات المحققة في مسار العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني والإصلاحات السياسية والدستورية، وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.