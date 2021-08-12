بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة تستقبل وفدا رفيع المستوى من جامبيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وفدا رفيع المستوى من جامبيا برئاسة الوزير "داودا جالو" وزير العدل، ومعه سكرتير عام الدولة فى جامبيا "نوح نورى"، والنائب العام لجامبيا "حسين توماسى"، والسفير "لانج يابو" المندوب الدائم لجامبيا لدى الأمم المتحدة.





وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن اللقاء جاء فى إطار التشاور حول سبل توفير الدعم اللازم لاحتياجات جامبيا خلال الفترة المقبلة فى إطار رئاسة مصر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. وأشار، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى أن وزير العدل الجامبى قدم إحاطة وافية حول احتياجات وتحديات بناء السلام فى بلاده لاسيما فى سياق التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية التى ستشهدها جامبيا فى شهر ديسمبر المقبل. وأكد السفير إدريس خلال اللقاء استعداد مصر الكامل لتقديم سبل الدعم من جانب لجنة بناء السلام إلى جامبيا فى الفترة المقبلة، وتعزيز دور الشركاء الدوليين لتنسيق وحشد الدعم المطلوب، منوها بقيام الرئاسة المصرية للجنة بحشد الدعم للتعامل مع الفجوات التمويلية ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية للبلاد خلال الفترة 2021-2023، وحث كافة الدول الأعضاء والشركاء الدوليين على تقديم الدعم اللازم فى هذا الشأن. شهد اللقاء حفاوة وتقدير كبيرين لدعم مصر المتواصل للشقيقة جامبيا من خلال مسارات التعاون الثنائى التى تشمل الدعم الفنى وبناء القدرات والكوادر الوطنية فى مختلف المجالات، إضافة إلى وقوف الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام إلى جانب جامبيا فى المرحلة الراهنة الحاسمة التى تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى للحفاظ على المكتسبات المحققة فى مسار العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمنى والإصلاحات السياسية والدستورية، وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية نهاية العام الجارى لتعزيز المسار الديمقراطى فى البلاد.

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