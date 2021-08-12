صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسى واجتماع مجلس الوزراء بالعلمين

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى: إطلاق أسماء عمر سليمان والكفراوى وسمير غانم وفريال أشرف على 4 محاور وكبارى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبرى الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدى إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائرى.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنفيذ الفورى للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوى الذى يربط الطريق الدائرى جنوب محور المشير طنطاوى بمنطقة المعادى.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال أشرف على الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

كما وجــه الرئيس بإطلاق اســم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.

أوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه المسؤولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر فى الأوليمبياد عليها.

وتحت عنوان "دار الإفتاء جهة ذات طبيعة خاصة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرفية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.

ففى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "مدبولى يستعرض مؤشرات نتائج الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وتحت عنوان "مدبولى: التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والاستفادة من إمكانياته"، أفادت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه هذا الصرح الكبير من إمكانات هائلة تسهم فى إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ولا سيما فى مجال التحول الرقمى الذى تعول عليه الدولة فى هذه المرحلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع، والتعرف على أوجه الاستفادة والتنسيق مع مسئوليه فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس، فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع بتوجيه التهانى للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وللشعب المصرى، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وفى سياق متصل، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالميا، وآخر مستجدات انتقال متغير دلتا مقابل الأمراض المعدية الأخرى، وتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس ومستهدفات التلقيح دوليا.

وتطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالى لتوريد لقاحات "استرازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم"، و"سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسونّ"، لافتة إلى أنه من المقرر وصول جرعات من لقاحات "استرازينيكا" و"سينوفاك" و"فايزر" خلال أغسطس الجارى.

وفيما يتعلق بموقف الأكسجين، سلطت الدكتورة هالة زايد الضوء على تقرير منظمة الصحة العالمية الذى أوضح أن هناك 29 دولة تعانى تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات، الأمر الذى من شأنه خلق عجز فى الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، وأن المنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسى بالإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسؤولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل، للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، لافتة إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز على محاور أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

وتحت عنوان "السودان يقرر تسليم البشير للجنائية الدولية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت اعتزام السودان تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دافور.

جاء ذلك بعد أن أجرت مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية السودانية مباحثات مع كريم خان المدعى العام للمحكمة الدولية فى العاصمة الخرطوم، أكدت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، بينما أشار خان إلى أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب فى دارفور ومحاسبة المسئولين عن الجرائم التى ارتكبت بحقهم".

كان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به واشنطن.وفى الوقت ذاته، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان أن "القوات المسلحة ستظل صمام أمان البلاد وعلى استعداد تام لحماية حدودها من كل معتد".

وأضاف البرهان، لدى مخاطبته جنود وضباط الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر أمس، أن القوات المسلحة قدمت 84 شهيدا خلال عملية استعادة منطقة الفشقة من إثيوبيا، مؤكدا أن القوات ستبقى فيها للرد على أى عدوان يستهدف الأراضى السودانية.

وتحت عنوان "المبعوث الأمريكى إلى ليبيا يلتقى "حفتر" و"صالح" فى القاهرة"، أفادت صحيفة "المصرى اليوم" أن القاهرة، شهدت، أمس الأربعاء، اجتماعات بين قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، فى بيان على حسابها الرسمى بموقع تويتر، أن نورلاند التقى فى مصر بقائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة فى ديسمبر المقبل، وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى ليبيا أن السفير نورلاند يواصل، على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسة، «التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانونى المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر".

وتحت عنوان "البرغوث: هدفى الفوز بدورى أبطال أوروبا وجاهز للعب ضد برشلونة"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى أنهى الجدل حول مستقبله بانتقاله رسميا لمدة عامين إلى نادى «باريس سان جيرمان» الفرنسى، وذلك بعدما اجتاز الفحص الطبى بنجاح، ليبدأ صفحة جديدة فى مسيرته الكروية بعد 21 عاما قضاها ضمن صفوف برشلونة الإسبانى.

وأكد ميسى أنه متحمس لبدء فصل جديد من مسيرته مع باريس سان جيرمان الذى وصفه بالنادى الذى يلبى طموحاته الكروية، ويضم لاعبين ومدربين على أعلى مستوى، لذلك سيعمل على تقديم شيء مميز للنادى وأنصاره، مشيرا إلى انه يتطلع إلى دخول أرضية ملعب حديقة الأمراء وبدء اللعب.

وتسارعت عملية انتقال ميسى إلى فريق العاصمة الفرنسية أول أمس مع تأكيد والده ووكيل أعماله نبأ انتقال نجله الى سان جيرمان، قبل ان يعلن الأخير تقديم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام رسميا، مشيرا إلى أن اللاعب الأرجنتينى سيرتدى القميص رقم 30.