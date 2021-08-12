أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة يكرم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية فى الوطن العربى، وذلك خلال فعاليات الاحتفال الذى ينظمه المجلس باليوم العالمى للشباب تحت شعار "تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى". القاهرة تسير شركة مصر للطيران 86 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 8.866 راكبا لعدد من الوجهات العالمية. القاهرة ينطلق المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر ويستمر على مدار ثلاثة أيام. الإسكندرية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان خالد سليم، و فرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. القاهرة يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

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