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/645038/تعرف-على-غيابات-بيراميدز-أمام-المصري-قبل-مواجهة-الليلة

08:30 ص - الخميس 12 أغسطس 2021

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، قائمة فريقه لخوض لقاء المصري في الدوري الممتاز بستاد الإسكندرية اليوم الخميس بالجولة 30 للدوري. وشهدت القائمة غيابات بالجملة على رأسها حارس المرمى شريف إكرامي وعمر جابر للإيقاف، والحارس أحمد الشناوي ورمضان صبحي وعبد الله بكري ومحمود وادي ومحمد فاروق للإصابة. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال. خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل . خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

يعتبر فوز بيراميدز في هذا اللقاء مهم للغاية، كي يضمن تواجده بمسابقة كأس الكونفدرالية، ولكنه ينتظر خسارة الإتحاد السكندري على يد الزمالك، وسيعمل الفريق بأقصى طاقة ممكنة للوصول للهدف الذي يسعى له.

على الجهة الأخرى، نجح المصري في تحقيق العلامة الكاملة حين سحق المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة 46 نقطة بالمركز الثالث، وتأتي هذه النتائج الجيدة عقب ضمان البورسعيدي تواجده بمسابقة الكونفدرالية بالموسم الجديد، وهذا يعطي اللاعبين دفعة قوية في قادم الجولات.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.