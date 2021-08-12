/645037/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-المصري-البورسعيدي-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

يعتبر فوز بيراميدز في هذا اللقاء مهم للغاية، كي يضمن تواجده بمسابقة كأس الكونفدرالية، ولكنه ينتظر خسارة الإتحاد السكندري على يد الزمالك، وسيعمل الفريق بأقصى طاقة ممكنة للوصول للهدف الذي يسعى له.

على الجهة الأخرى، نجح المصري في تحقيق العلامة الكاملة حين سحق المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة 46 نقطة بالمركز الثالث، وتأتي هذه النتائج الجيدة عقب ضمان البورسعيدي تواجده بمسابقة الكونفدرالية بالموسم الجديد، وهذا يعطي اللاعبين دفعة قوية في قادم الجولات.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.