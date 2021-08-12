/645036/الزمالك-يعود-للتدريبات-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيلي

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الفريق تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل التدريب الرئيسي، فيما سيؤدي بعض اللاعبين تدريبات استشفائية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب تعرضهما للارهاق في مباراة الاتحاد السكندري.

اعتمدت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لائحة تحفيزية جديدة من أجل فوز لاعبى الفريق الكروى الأول بدرع بطولة الدورى الممتاز، والتى يفصله عنها ٥ مباريات فقط بعد الفوز على الاتحاد السكندرى أمس الأول. وتتضمن اللائحة المالية الخاصة بالمباريات الخمس المتبقية بالدورى مكافآت مالية مضاعفة من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز من أجل التتويج بالدرع الغائبة عن القلعة البيضاء منذ ٢٠١٤.

ورصدت اللجنة مكافأة مجزية هى ٢٠٠ ألف جنيه لكل لاعب فى حالة التتويج بالدورى فى حالة فوزهم بالمباريات الخمس المتبقية وتعثر المنافس ولو بالتعادل فى أحلى مبارياته أيضا بعد تساوى القطبين فى عدد النقاط والمباريات المتبقية.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح بين مسؤولى النادى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، أمس الأول، 1/2 بالدورى العام، وأكد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أن مباراة الاتحاد السكندرى كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردى، وعلى المستوى الجماعى كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا، خاصة على المستوى الذهنى، وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

وأشار كارتيرون إلى أنه قام بتنشيط الفريق، بالدفع بيوسف أوباما، وإمام عاشور، فى الشوط الثانى، وأنه لم يدفع بهما من البداية بسبب ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق. وأضاف أن لاعبى الاتحاد حاولوا إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا فى الشوط الأول، لكننا لعبنا الكرة السهلة فى الشوط الثانى، لذلك كان الأداء أسرع، واعترف كارتيرون بأن الفوز تحقق رغم عدم وصول لاعبيه إلى مرمى المنافس، فى مرات عديدة، وهو أمر يحسب لهم وعلى قدرة مهاجميه فى استغلال أنصاف الفرص التى سنحت لهم خلال المباراة.